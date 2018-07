Waarom je nooit moet stoppen met piekeren

Je kunt natuurlijk piekeren over hoeveel geld er op je rekening staat en of je wel een nieuwe wasmachine kunt kopen als die kapotgaat. Je kunt ook piekeren over een presentatie die je moet geven en wat iedereen daarvan zal vinden. Je kunt piekeren over je date en over je kinderen, over oorlog in Afrika en over smeltende poolkappen.



Maar waar de meeste mensen over piekeren, is dat ze graag minder zouden willen piekeren. Je kunt zomaar een nacht wakker liggen, onrustig woelend, van de vraag hoe je niet meer wakker hoeft te liggen.



Wat er fout gaat, is dat veel mensen van zichzelf vinden dat ze niet zouden mogen piekeren. Want het maakt onrustig en besluiteloos, het is slecht voor je nachtrust en je kunt er zelfs lichamelijke klachten door krijgen. Dat geldt alleen maar - en dat hoor je nooit - als je over de verkeerde dingen piekert.

Quote Wat nou als het juist een kwaliteit is als je goed kunt piekeren? David en Arjan

Check maar eens hoe dat bij jou zit: voor veel mensen is al dat gepieker eigenlijk een vluchtroute. Als je maar druk genoeg bent in je hoofd met al die dingen waar je over kunt tobben, hoef je misschien niet na te denken over de werkelijke thema’s die je in je leven moet aanpakken. Je piekert over de ijsberen en hoeft dus nooit na te denken over hoe het in je relatie gaat. Je piekert over je kinderen en hoeft je niet druk te maken over die rare vlekjes op je huid, waar je eigenlijk mee naar de dokter zou moeten.



Het Nederlandse woord ‘piekeren’ komt via het Maleisische ‘pikir’ oorspronkelijk uit het Arabisch, waar het niks anders betekent dan ‘nadenken’. Dus waarom zou je daarmee stoppen? Wat nou als het juist een kwaliteit is als je goed kunt piekeren? Blijkbaar heb je een geweldige fantasie, kun je heel goed risico’s inschatten, ben je ontzettend empathisch, voel je je erg verantwoordelijk en heb je heel hoge standaarden voor jezelf en de wereld. Is dat nou zo erg?

Quote Piekeren leer je niet meer af David en Arjan