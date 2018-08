'We halen geen voldoening uit terrasjes of restaurants'

Rozanne: ,,Sinds Elsa er is, kijken we anders aan tegen werk en geld.”



Gideon: ,,Tegen haar kan geen geld op.”



Rozanne: ,,We sparen voor een eigen huis.”



Gideon: ,,Voornamelijk door te beleggen.”



Rozanne: ,,Ik laat dat aan Gideon over, ik heb alle vertrouwen in hem.”



Gideon: ,,Beleggen vind ik leuk. Ik beleg zo breed mogelijk, liefst duurzaam.’’



Rozanne: ,,Gideon werkt vier dagen per week als leerkracht in het voortgezet speciaal onderwijs. Op vrije dagen werkt hij bij de opbouw van festivals. Daardoor heeft hij best een goed inkomen. Het speciaal onderwijs betaalt niet zo veel.”