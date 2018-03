'We zijn maandelijks 1.200 euro kwijt aan boodschappen'

Wie zijn het?



Grootste miskoop

Carola: smoothie-maker - viel snel uit elkaar.

Eppo: Een Nicer Dicer Slizer - onhandige gadget Beste koop

Carola: hond Pepper - geluksfactor in mijn leven

Eppo: pizzaoventje van Ferrari Carola van Nispen tot Sevenaer Matron (54), Clubhuisdirecteur van de Oranje Tennis Club & Eppo van Nispen tot Sevenaer (53), Tot voor kort directeur van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek



Gezamenlijk netto-inkomen: €5000 of meer

Carola: ,,Wij zijn een geoliede machine als het gaat om boodschappen doen en koken.”

Eppo: ,,Er eten vaak mensen mee. We hebben een tafel voor zestien personen. We eten altijd pas om een uur of acht, half negen. We kopen wat we die dag nodig hebben.”

Carola: ,,Nou, op zaterdag doen we de weekboodschappen. Ons ‘romantische uitje’. We hebben tijden gekend dat we wekelijks zes anderhalve literpakken melk in ons winkelwagentje deden. En kilo’s hagelslag en pindakaas.”

Eppo: ,,Tussen de 800 en 1.200 euro zijn we maandelijks kwijt aan boodschappen. We eten ’s avonds altijd drie gangen. Ik ben dol op lekker eten. Met inkopen ben ik heel prijsbewust. Ik ga graag naar de Haagse markt, de groenten kosten daar bijna niets.”

Carola: ,,En toch is het supergoede kwaliteit! Jij bent prijsbewust, maar je koopt veel vaker onnodige spulletjes dan ik.”

Eppo: ,,Ik zoek naar spullen die handig kunnen zijn om ons korte leven zo gelukkig mogelijk te maken. Dat betekent wel dat sommige winkels levensgevaarlijk voor mij zijn, zoals de Action, want voor ik het weet koop ik zes artikelen die allemaal bijna niets kosten. Bij elkaar kost het dan natuurlijk wel degelijk wat.”

Carola: ,,En soms koop je dan iets wat je beter in de winkel had kunnen laten liggen.”

Eppo: ,,Ja, ik moet me meer in toom houden.”

Quote We vinden het belangrijk dat de kinderen jong met geld leren omgaan Eppo

Carola: ,,Zoals toen je die blauwe ventieldopjes kocht.”

Eppo: ,,O ja! Ik vond het lollig om onze tweede auto, een Suzuki Wagon, superhandig, superzuinig, op te pimpen met een bontstuurtje en ventieldopjes. We kregen ze niet meer los, zodat de auto niet door de apk kwam. Ik moest nieuwe ventielen kopen.”

Carola: ,,Nieuwe wielen zelfs! Ik had altijd het liefst dat jij kleren met de jongens ging kopen. Jij hebt een betere smaak dan ik.”

Eppo: ,,Nou, dat vind ik niet. Onze enige dochter, de oudste van de vijf, kocht altijd kleding met jou. Nu doen al onze kinderen dat zelf. We hebben ze jong geleerd zelfstandigheid te zijn. Carola komt uit een ondernemersfamilie, ik uit een rentmeestersfamilie. We vinden het belangrijk dat de kinderen jong met geld leren omgaan.”

Carola: ,,We hebben ze nooit verwend. We hebben het goed en willen graag delen met hen én anderen.”

Eppo: ,,De familie van die jongen die we in huis hebben, bood aan om te betalen voor de boodschappen.”