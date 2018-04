Weg met de grijze hoekbank en strakke kast, ga voor rond en kleur!

WonenDe tijd van grijze hoekbanken en strakke witte kasten is voorbij. Op de grootste meubelbeurs ter wereld, Salone del Mobile in Milaan, werd vorige week duidelijk: de bogen van de Romeinen zijn terug, net als felle kleuren.

Quote Het recordaan­tal deelnemers is het bewijs dat weer harde euro's worden uitgegeven aan meubels Het was een ouderwets feest vorige week op de meubelbeurs in Milaan, net als in de straten van het meubelmekka. Ruim 400.000 inkopers, ontwerpers, merken en fabrikanten kwamen naar de Italiaanse meubelhoofdstad, waar voor de 57ste keer de Salone del Mobile werd gehouden. Dit recordaantal is het bewijs dat weer harde euro’s en dollars worden uitgegeven aan meubels.

Populaire – veelal Italiaanse – merken moesten werken met entreetickets voor de toegang tot hun beursstand. Het Franse Hermès dat er met betegelde huisjes een Marokkaans dorpje nabouwde, zorgde voor lange rijen. Kartell, bekend van de plastic meubels van bijvoorbeeld Philippe Starck, moest soms toegang weigeren wegens drukte.

Zuilen

Ook de collecties ademen optimisme. Vorig jaar dook de boogvorm hier en daar op in beursstands. Dit jaar kon niemand om de knipoog naar de Romeinse bouwkunst heen. Het Italiaanse Magis presenteerde in een tempel vol zuilen en bogengalerijen, geïnspireerd op het werk van de zestiende-eeuwse architect André Palladio.

Volledig scherm Dit vloerkleed is geïnspireerd op de jaren zeventig © RV

Quote In het tafelblad zit een kookplaat, zo kun je de krant lezen terwijl je een eitje bakt Naast de knipoog naar de Romeinen wordt naar hartelust geëxperimenteerd met moderne trucjes. Neem Kartell. Die komt met het dienblad Piazza van Fabio Novembre, dat het plein van Lecce voorstelt en de salontafel van Mario Bellini toont een gedraaide zuil met een blad met marmereffect.

Maar ook komt Kartell met een glazen tafelblad van Piero Lissoni, daarin zit een inductiekookplaat verstopt. Staat ‘ie aan, dan bak je een ei terwijl je de krant leest, maar eenmaal uit is het hele blad bruikbaar om aan te zitten.

Op de keukenafdeling vallen de tiny kitchens op, van het Japanse Sanwa, keukens die passen in kleine huisjes. De minimalistische keukenblokjes zijn te gebruiken als dressoir én als keuken.

Paars

Het zijn niet alleen de Italianen die dwepen met de Romeinse bouwkunst. Heel Europa lijkt in de ban van zuilen en bogen. Het Engelse Pinch komt met een buffetkast in boogvorm, het Oostenrijkse Gebrüder Thonet met een bankenserie van het designduo GamFratesi waarin de gebogen vorm een hoofdrol speelt.

De ronde vorm is natuurlijk niet het domein van de Romeinen. We konden er in de jaren zeventig ook wat van. En ook die jaren zeventig ronding komt weer terug in het design anno 2018.

Gufram stofte een (eigen) collectie extravagante zitmeubels uit de jaren zeventig af en komt met bombastische banken in goud skai en paars fluweel, plus een kleed dat niet zou misstaan als dansvloer in een clip van de Jackson Five.

En op het moment dat de laatste jaren zeventig-badkamers in olijfgroen en lichtroze uit onze huizen zijn verdwenen, komt het Italiaanse tegel- en badkamermerk Bisazza met de revival ervan. De Parijse ontwerper India Mahdavi lanceert een badkamerserie in ronde jaren zeventig vormen en in de kleuren koraalroze en petrol. Het moge duidelijk zijn: eruit met de grijze hoekbank, het is tijd voor kleur!