Weg met het kookeiland!

Interieurarchitect Doret Schulkes haalde Wereld Interieur Dag naar Nederland. Op 26 mei wil ze hardnekkige interieurmisverstanden uit de weg te ruimen. Kookeilanden in te krappe keukens, symmetrisch gestylede buffetkasten, wit voor meer rust; Schulkes is er klaar mee.

Misverstand 1: Spullen zijn het belangrijkst

Elke keer ziet Doret Schulkes het weer gebeuren. ,,Mensen kijken bij een ruimte meteen: waar kan die mooie kast het best komen te staan?" zegt interieurarchitect Doret Schulkes. ,,Maar kijk nou eerst: waar komt het daglicht binnen? Wat is de fijnste plek om te zitten?" Ga niet uit van je spullen, wil ze maar zeggen. ,,Meubels zijn niet de essentie van je huis. Plaats eerst jezelf in de ruimte. Waar zie je jezelf graag zitten? Het zou jammer zijn als die fijne plek straks door de televisie in beslag wordt genomen, omdat daar toevallig de aansluiting zat."

Quote Wit geeft helemaal geen rust, wit benadrukt juist Doret Schulkes Misverstand 2: Wit geeft rust

'Ik wil meer rust in huis.' Die wens krijgt Doret het vaakst te horen. Grootste valkuil: witte wanden, vloeren en soms zelfs meubels. Wit geeft namelijk helemaal geen rust, wit benadrukt juist. ,,Denk maar aan witte kleding; iemand die helemaal in het wit is gekleed, valt toch juist op?" Rust en kleur gaan prima samen en dat hoeven echt niet alleen natuurtinten te zijn. ,,Wil je kleur aanbrengen, kies dan voor een rustig vlak. Dat mag best groot zijn.''

Maak niet de klassieke fout die vaak bij kleur wordt gemaakt: ,,Mensen durven niet goed en denken: we geven alleen de deurposten en de kozijnen kleur. Maar kozijnen en deurposten vormen juist een druk lijnenspel, dat je op deze manier alleen maar benadrukt."

Misverstand 3: Te veel zitplekken

Hoe groter, hoe beter. Dat is de trend voor eettafels. Gevaarten tot drie meter zijn geen uitzondering. Maar zo'n hip item kan onbedoeld ongezellig aanvoelen. ,,Aan een grote eettafel passen gemakkelijk acht stoelen. Stel dat je met zijn tweeën bent, of zelfs alleen. Dan zit je elke dag tegen zes of zeven lege stoelen aan te kijken, alsof het gezelschap niet compleet is."

De oplossing: ,,Minder stoelen. Zet er vier aan een deel van de tafel. Zo heb je ruimte voor bezoek, maar is het ook gezellig met zijn tweeën. En de rest van de tafel kun je gebruiken voor een fruitschaal of bloemen." Ook een grote zithoek kan een verloren gevoel geven. Wil je toch een royale zithoek, kies dan voor een grote hoekbank en één losse fauteuil. De grote bank kun je in je eentje in beslag nemen en zo blijft slechts één zitplaats leeg.

Volledig scherm Zorg dat je niet teveel zitplaatsen hebt in een woonkamer. © Koen Verheijden

Misverstand 4: Het kookeiland

Nog zo'n trendy item: het kookeiland. Kan mooi zijn, maar je kunt de plank er ook lelijk mee misslaan. ,,Een kookeiland kost veel ruimte; aan vier kanten moet je er vrij langs kunnen. Niet elke keuken biedt die mogelijkheid. Een ruimte die is afgesloten door vier wanden vind ik er niet geschikt voor. Haal dan minstens één wand weg als je toch per se een kookeiland wilt."

Ander gevaar: krukken aan één kant van het werkeiland. ,,Gezellig als daar iemand komt zitten terwijl jij aan het koken bent. Maar als die krukken ook gebruikt worden om te eten: dan zit je met zijn drieën of vieren naast elkaar. Hoe ongezellig is dat!" Oplossing: Minder krukken dan er bewoners zijn; zo móet wel aan de eettafel worden gegeten.

Misverstand 5: Symmetrie

Volledig scherm Schilderijtje links, schilderijtje rechts? Van Symmetrie moet Doret Schulkes niets hebben. © Koen Verheijden Links van de schouw een lampje, rechts van de schouw een lampje. Linksboven een schilderij, rechtsboven een schilderij. ,,Maar dan draait alles om de as waarover de symmetrie wordt toegepast." Alle vormen werken samen naar dit middelpunt. Daardoor sluit je het gedeelte dat symmetrisch is min of meer af van de rest. ,,Als je links en rechts van de bank dezelfde lamp plaatst, sluit je de bank op en staat hij minder in verbinding met de rest van de zithoek." Symmetrie levert vaak een statisch, weinig aantrekkelijk beeld op, al is de hang ernaar begrijpelijk. ,,Van nature zoeken mensen naar evenwicht. Maar spannend is het niet. Asymmetrische opstellingen geven veel meer mogelijkheden." Een zwaar element linksonder kun je bijvoorbeeld in balans brengen met elementen rechtsboven. En probeer eens om een schilderij niet precies midden boven de bank te hangen.

Misverstand 6: Alles moet op elkaar zijn afgestemd