Welvaart is pas het beginpunt van geluk

Onlangs was in alle kranten te lezen dat Nederland officieel het gelukkigste land van Europa is - en onmiddellijk valt ons land in twee kampen uit elkaar.



Wat is het geval: het CBS heeft onderzoek gedaan naar wat het ‘brede welvaart’ noemt. Een voorzichtig alternatief voor het bruto binnenlands product (bbp) als thermometer voor het ‘succes’ van een land. Het CBS zegt: laten we ook eens kijken naar andere dingen, zoals milieu, gezondheid, ongelijkheid en veiligheid, in plaats van alleen die economische resultaten. En hoera: Nederland staat op één. 85 procent van de mensen geeft hun leven een 7 of hoger.



Goed idee, op zich. Het bbp is beperkt en zelfs wat willekeurig en als meerdere landen zo’n welvaartsmonitor invoeren, geeft het goede informatie.

Quote Is het glas halfvol of halfleeg? David en Arjan

Waarom dan toch meteen die twee kampen? Aan de ene kant vind je opeens de jubelaars, die roepen dat we nooit meer mogen zeuren en dat Nederland helemaal af is, als een utopie op aarde. In het andere kamp zitten de ‘ja-maar-wacht-eens-even’-roepers, die wijzen op al die Nederlanders die nog niet zo welvarend zijn. Of op alle roofbouw die diezelfde welvaart pleegt op de aarde en op de toekomst.



Beide kampen maken dezelfde denkfout, die je vrijwel overal ziet waar testen worden gedaan, beoordelingen worden gegeven of zaken worden geëvalueerd. Iedereen lijkt de cijfers van het CBS te beschouwen als een eindstand. Een rapport als achteruitkijkspiegel, waarin we zien hoe we met elkaar zo lekker welvarend zijn geworden, zodat we meesmuilend naar de Belgen kunnen kijken omdat die daar nog niet zijn. Opeens gaat het over wie er gelijk heeft in z’n interpretatie: is het glas halfvol of halfleeg?

Quote Wat als geluk niet alleen een voorrecht is, maar een verantwoor­de­lijk­heid? David en Arjan