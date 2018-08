'Wil iemand mij een verhaal vertellen, dan dwalen mijn gedachten af'

Maakt iemand aanstalten mij een verhaal te vertellen of van zijn visie op de hoogte te stellen, dan dwalen mijn gedachten af. Dat is een van mijn slechtere eigenschappen. Maar ja, weinig mensen hebben nu eenmaal de gave van de beknoptheid. Verhalen duren per definitie te lang.



Zegt iemand: ‘Kijk, het punt is...’ - dan valt er een luik dicht. Vanavond de container buiten zetten. Wat worden er tegenwoordig weinig aardappels geschild. Gevulde koeken. Stromende bergbeken.



Wegwezen.



Ik wil niet weten wat het punt is.



Heel sterk had ik dat met mijn voormalige vrouw, van wie ik niettemin jarenlang veel heb gehouden. Dan begon ze over planningen die ze in haar hoofd had en fláts... het luisteren stopte. Dat was geen besluit, het gebeurde. En als je iets niet hoort, kun je ook niet weten dat je had moeten luisteren. Wat kon ik eraan doen?

Dan wist ik op zaterdag niet dat we een nieuwe driezitsbank gingen bekijken bij Leen Bakker. ‘Daar hebben we het over gehad! Je vond het goed!’



Maar het dieptepunt is als iemand z’n dromen vertelt. Zo verdomde saai. In boeken sla ik de fragmenten over dromen altijd over.



Laatst droomde ik dat ik een groep dementerende bejaarden moest rondleiden in een condomerie. Ze vergaten steeds waarom we er waren. Dat legde ik uit, ze knikten en kwijt waren ze het weer. Een vrouw met een grijs permanentje hield me een roze geribbeld exemplaar voor. ‘Wat is hiervan de bedoeling, meneer?’



Een man in driedelig pak: ‘En de maatschappelijke relevantie?’



Ik weet waar die droom vandaan kwam: mijn moeder, die anno 2018 twaalf jaar dement is. Op een oudejaarsavond haalde ik haar op uit het verzorgingshuis.

