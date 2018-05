Toedeledoki



Ze zou de moeder van mijn kinderen worden, maar toen ze die warme dag in juni 1989 de lerarenkamer binnenliep, sjouwend met een reservoir vol koffie, zag ik alleen een prettig ogende vrouw. Schaars gekleed. Ze wierp een vaag groetende lach de volle ruimte in. ,,Zo!’’ zei iemand naast me.

Ja, dat was nou de nieuwe uitbater van de schoolkantine.

Achter de balie was een ruimte waar ze in de pauzes tegen een tafel leunde; dan hield ze toezicht op leerlingen die het baliewerk deden. Ze glimlachte permanent. Elke dag zat ik daar even.

,,Al die relatieproblemen waarover je hoort’’, zei ze. ,,Ik heb niks te klagen. Twaalf jaar getrouwd.’’

Een jaar later scheidde ze.

Quote Ik wil niet, pap Yann Toen kwam ik weer wat vaker achter de kantinebalie.

Bij de eerste date zei ze drie keer ‘van hier tot Tokyo’.

Ze zei ook dat mensen op verjaardagen bij haar thuis soms te lang bleven hangen. Dan liep ze naar boven, trok een pyjama aan en ging beneden in de deuropening staan. ‘Ik weet niet wat júllie van plan zijn, maar ik ga naar bed. Toedeledoki.’

Imponeergedrag, maar er was nauwelijks een poging te bedenken die minder kans van slagen had. Juist dat vond ik geweldig. En die glimlach. Al die uitdrukkingen die ik nooit zou gebruiken.

Het is half 4, nog aardedonker. Ik ben gespannen, er moet een tekst af vóór 9 uur. De stille uren.

Net als ik op de bank zit met de laptop: bonk. Dreun. Zoon staat op van z’n bed, stommelt naar beneden.

Nu 23 jaar, baardig, de spieren barsten uit z’n T-shirt. Zorgelijk gezicht. Hij pakt een glas water en komt erbij zitten. Vroeger had je Zo vader zo zoon. Een tv-panel moest raden: wie is het kind van de kandidaat? Stel dat Yann met z’n moeder had meegedaan, het panel had geen kans gemaakt.

,,Ik wil niet, pap.’’

Ik hoef niet te vragen wat hij bedoelt.

,,Je ziet ertegenop. Dat gaat over.’’

Morgen vertrekt hij met z’n vriendin voor een jaar op wereldreis.

Quote Op een avond stelde ik voor dat ze zou blijven tot de kinderen het huis uit waren. Egbert Jan