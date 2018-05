400 aanmeldingen bij Pinksterconcours in Kaatsheuvel: 'Grasbodem heeft meer uitstraling'

KAATSHEUVEL - Het is inmiddels een begrip in de paardenwereld; het Pinksterconcours bij manege Pullens in Kaatsheuvel. Het driedaagse springconcours werd dit weekend voor de 40e keer georganiseerd.

Ooit begon het met een eendaags evenement, nadat Walter Pullens de manege van zijn ouders overnam. ,,Paardensportvereniging Het Paard van Troje is de rijvereniging die daar ook bij hoort", vertelt hij. ,,We zijn dit gaan organiseren omdat ik de paardensport hierheen wilde halen. Het werd steeds groter en groter door de hoeveelheid aanmeldingen." Nu duurt het concours drie dagen lang met een jaarlijks Ruiterbal en is bekend in de hele omgeving van Brabant. ,,Deelnemende ruiters komen uit deze provincie. Maar sommigen ook uit Limburg en Zeeland. Dit jaar hebben we rond de 400 aanmeldingen."

Volledig scherm Pinksterconcours 20-05-2018 © Sydney Douwes Dat aantal is minder dan voorgaande jaren. Volgens Pullens komt dat door de bodem waarop wordt gesprongen. ,,Wij hebben een grasbodem maar een grote ontwikkeling in de paardensport is de overgang naar zandbodems. Deze is minder weersafhankelijk, gras kan snel te nat en dus te glad zijn." Oplossing daarvoor is het indraaien van schroeven in de hoefijzers, zodat het paard meer grip krijgt in gras. ,,Dit brengt extra werk voor de ruiter met zich mee, waardoor zij liever hun concours rijden op een zandbodem."

Waarom Pullens dan toch trouw blijft aan een grasbodem? ,,Het heeft meer uitstraling dan een zandbodem en ook de grote wedstijden zoals NK's en WK's hebben grasbodems." Bart van Heesbeen uit Elshout deelt deze mening met Pullens. ,,Het ziet er gewoon veel mooier uit", vertelt hij. Zelf doet hij ook mee met een van zijn springpaarden. ,,Gisteren ben ik eerste geworden in klasse L en vandaag doe ik weer mee."

Joke Bax uit Sprang-Capelle gaat ieder jaar voor de gezelligheid naar het concours. ,,Samen met mijn man kom ik hier al een aantal jaar. Hij is paardenliefhebber, ik vind ze een beetje eng, dus blijf op gepaste afstand. Ik kijk er altijd naar uit, dit is ook het enige concours waar we naar toe gaan. Zeker met dit mooie weer is het goed vertoeven hier."

Fabiënne Blom uit Waalwijk won gisteren de eerste prijs met haar paard Harobi van het Eelshof. ,,Hij komt uit België en daar krijgen ze achternamen", vertelt ze. ,,We hebben een tijd geen wedstrijden gereden omdat ik aan het afstuderen en reizen was. Dit was onze eerste wedstrijd en we vielen meteen in de prijzen." Op de vraag of dit naar meer smaakt, is haar antwoord duidelijk. ,,10 juni hebben we weer een selectiewedstrijd, daar zijn punten te verdienen. Heb je na vijf wedstrijden genoeg punten dan kun je door naar de regionale wedstrijden. Doe je het daar ook goed, dan ga je door naar het NK. Als het zo goed gaat als gisteren dan hoop ik dat samen met Harobi te halen."