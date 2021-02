Ad uit Loon op Zand liep Vierdaagse 36 keer uit: 'Ik heb elk paadje hier wel gehad’

Logisch vindt Leermakers het wel, maar balen doet hij zeker. Helemaal nu hij de edities van 2018 en 2019 samen met kleinzoon Bart liep. ,,In 2018 was hij 12 jaar geworden en dan mag je meedoen. Samen met hem heb ik de 30 kilometer-route gelopen, ook in 2019. Dat was geweldig om te doen. Mijn dochter Yvonne liep de 40 kilometer. Die routes komen op het eind samen. Zo zijn we, met drie generaties Leermakers, twee keer over de finishstreep gelopen", blikt hij terug.