Afval gedumpt bij zendmast in Loon op Zand

Automobi­list rijdt door bussluis en trekt oliespoor door Loon op Zand

12 april LOON OP ZAND - Een automobilist is vrijdagavond door de bussluis gereden aan de Bergstraat in Loon op Zand. Hij heeft daarbij zijn auto ernstig beschadigd, waardoor er een oliespoor van 100 meter achterbleef. De automobilist is gewoon doorgereden.