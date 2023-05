Afvalcoach Tammo moet Loon op Zand verlossen van 1 miljoen kilo groente, fruit- en tuinafval in restafval

Draaimolen Festival stunt en haalt dub­step-icoon Skrillex naar Tilburg

TILBURG - Draaimolen Festival heeft enkele bekende artiesten weten te strikken voor de editie van komend najaar. In september draaien onder meer dj’s Job Jobse, Benny Rodrigues, Evian Christ en Chuckie op het dancefeest in Tilburg. Meest in het oog springende naam is dubstep-icoon Skrillex.