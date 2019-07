Afvaldumper maakt het agenten makkelijk in Loon op Zand en gooit ook zijn adres op straat

Automobi­lis­te belandt met wagen in de sloot in Kaatsheu­vel

12 juli KAATSHEUVEL - Een automobiliste is donderdagavond op de Wielstraat in Kaatsheuvel met haar auto een droogstaande sloot ingereden. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze had te veel gedronken, aldus de politie.