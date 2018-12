Al 150.000 Douwe Egberts-punten voor Voedselbank van Lionsclub Loon op Zand-Udenhout

Leden van de club telden afgelopen weekend tussentijds de ingezamelde punten die op de koffie- en theeverpakkingen van DE zitten. In inzameldozen verspreid over de gemeente Loon op Zand en in de kern Udenhout kunnen de punten nog tot de jaarwisseling ingeleverd worden. De opbrengst wordt door Douwe Egberts met 15% vermeerderd en omgezet in pakken koffie voor de Voedselbank.

Inzameladressen

Inleveren van de waardepunten kan in Kaatsheuvel bij de Emté, Albert Heijn, Het Klavier en bij gezondheidscentrum Rozet. In Loon op Zand bij de Coop en De Venloene. In De Moer bij partycentrum ’t Maoske en basisschool De Start. In Udenhout staan er dozen bij Plus Venmans en Hoppenbrouwers audio/video.