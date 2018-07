Al negen bushokjes vernield in Kaatsheuvel en Sprang-Capelle, nog geen spoor van de daders

Hoeveel bushokjes zijn er kapot?

Inmiddels zijn er, sinds dinsdag, zeker negen bushokjes vernield. Hiervan staan er zes in Kaatsheuvel. Het gaat hier om de haltes aan de Jan de Rooijstraat, Paulus Potterplein, de Horst, twee hokjes aan de Europalaan en nu dus ook aan de Braakakker. In Sprang-Capelle zijn er drie abri's gesloopt, op dezelfde dag dat er in Kaatsheuvel hokjes sneuvelden.

Wat doet de politie?

De politie heeft nog geen dader in het vizier. Wel vermoedt de politie dat de hokjes in Sprang-Capelle door dezelfde groep daders kapotgemaakt worden als die in Kaatsheuvel. ,,Er wordt extra gesurveilleerd waarbij we de haltes beter in de gaten houden", laat een woordvoerder van de politie weten. ,,Het beste is betrappen op heterdaad. Dit is alleen mogelijk door meldingen van oplettende bewoners." Via Facebook is de politie op zoek naar een signalement van de daders.