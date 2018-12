Al ruim 110.000 euro boete voor illegale verhuur chalets Droomgaard aan arbeidsmigranten

Protest tegen Coca-Cola Suite in hotel Efteling: ‘Kindermar­ke­ting’

13:12 KAATSHEUVEL - ,,Er is geen ontsnappen aan hier”, meldt Foodwatch-woordvoerder Corinne Cornelisse dinsdagochtend vanuit de Coca-Cola Suite in het Eftelinghotel in Kaatsheuvel. ,,Het begint al bij de deur. Als je die opendoet klinkt het het geluid van een flesje dat open gaat. Overal staat cola en en snoepgoed. Er is zelfs een kinderwc-bril met Coca-Cola. Kinderen krijgen hier alles wat ze wensen.”