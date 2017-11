Al ruim 5.000 wensen voor Efteling Wensboom

Opnieuw vertraging bij oude brand­weer­ka­zer­ne in Kaatsheuvel

17:54 KAATSHEUVEL - Ambtenaren van de gemeente Loon op Zand die nu nog in 't Hoefijzer werken, kunnen pas in het voorjaar overhuizen naar hun nieuwe werkplek. Dat wordt de voormalige brandweerkazerne aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. De eerste verdieping wordt verbouwd tot kantoorruimte en zou op 1 januari gereed zijn.