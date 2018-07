Als volwassene een kindermenu bestellen in de Efteling? Alleen bij LaPlace mag het niet

Het verhaal draait om het Kindersmulmenu. Het is een simpele lunch: Een broodje, een bakje snackkomkommertjes of tomaatjes, wat te drinken en een ijsje. Prijs? 4,95 euro. Leuk voor kinderen, maar zeker ook niet verkeerd voor volwassenen.

Maar als een volwassene het bestelt, krijgt deze te horen dat dat niet kan. Dat vertelde een kritische Eftelingliefhebber, zoals Stefan zich omschrijft, op Twitter. ,,Gaan we dit simpele kinderachtige menu wel of niet verkopen aan mensen boven elf jaar?", vraagt hij zich hardop af.

De Efteling had een antwoord voor hem klaar. Een volwassene krijgt het menu inderdaad niet, omdat de regels van LaPlace worden gehanteerd. ,,In de Efteling mag je als volwassen persoon een Kindermenu bestellen, echter is de exploitatie van De Vrolijke Noot in handen van La Place. Hierdoor hanteren we daar de La Place huisregels en prijsstelling. Bij La Place en andere externe ketens is het voor volwassenen niet mogelijk om een kindermenu te bestellen."