App-verbod: ‘Schijtregel’, toch zitten jongeren niet echt te wachten op een boete

KAATSHEUVEL - Nog even snel een appje eruit om te zeggen dat je eraan komt? Of scrollen naar een ander liedje van je afspeellijst? Vanaf vandaag 1 juli staat er een fikse boete op.

,,95 Euro toch?” aldus Job Verhoeven. Vriend Tiemen Klijsen dacht dat er een boete op staat van 240 euro. ,,Dan zal mijn moeder mij dat gezegd hebben om me bang te maken. Zodat ik niet meer app op de fiets.” Hoewel niet heel vaak, beide jongens zeggen zich wel eens schuldig te maken aan het gebruik van hun mobiel op de fiets. Al kijken zij wel uit waar ze dit doen.

Job: “Ik app niet echt vaak, alleen waar het rustig is. Op de Eikendijk in Kaatsheuvel bijvoorbeeld. Voor een ander nummer van mijn Spotify-lijst hoef ik niet op mijn mobieltje te zijn.” Tiemen: ,,Als een berichtje versturen via Snapchat ook valt onder appen, ja, dan app ik wel eens. Oh ja, soms om even te scrollen naar een nummer waar ik zin in heb.”

Dilemma

De heren weten niet precies wat wel en niet mag. Want is het bijvoorbeeld toegestaan beide handen aan het stuur te hebben, maar wel in je ene hand je telefoon? Een dilemma. Soms is het namelijk knap lastig om je mobiel niet in je hand te hebben. ,,Je telefoon past niet in elke broek. En als je geen rugzak bij je hebt en geen krat waar je hem in kunt gooien, wat dan?” vraagt Job zich af.

Tiemen en Job snappen het verbod enerzijds, anderzijds zouden zij het een beetje flauw vinden wanneer je al beboet wordt als je je telefoon gewoon in je hand hebt en deze niet gebruikt. Toch zullen zij in het vervolg nog voorzichtiger zijn met het gebruik.

'Schijtregel’

Julie Schaapsmeerders en Juul Verhoeven vinden het verbod logisch, want het is veiliger om niet te appen op de fiets en je bent als fietser niet minder onderdeel van het verkeer dan een auto. Toch noemt Juul het een ‘schijtregel’ en irritant als je maar heel even snel iets hoeft door te geven aan iemand. Juul: ,,Ik let altijd wel op of het kan. Als het druk is bijvoorbeeld, gebruik ik mijn telefoon niet.”