Arrestatieteam valt bungalow vakantiepark Efteling binnen en arresteert verwarde man

Winkeldief betrapt tijdens stelen zonnebril in Kaatsheuvel, stickers op brilglazen verraden hem

30 december KAATSHEUVEL - Een winkeldief is op heterdaad betrapt tijdens het stelen van kleding in een winkel aan de Poolsestraat in Kaatsheuvel. De verdachte, een Roemeense man van 39, droeg tijdens de aanhouding een gestolen zonnebril, waarbij nog stickers op de brilglazen zaten.