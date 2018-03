Asbest in bodem nieuwe wijk Westwaard in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Bij graafwerkzaamheden voor de toekomstige woonwijk Westwaard in Kaatsheuvel is asbest gevonden. De gemeente Loon op Zand laat nu voor de zekerheid extra bodemonderzoek doen op het bouwterrein.

,,Er zijn geen gezondheidsrisico’s, want niemand is blootgesteld aan het asbest", zo stelt de gemeente in een speciale nieuwsbrief. Die is maandagmiddag verstuurd naar de raad en naar omwonenden.

Oude boerderij

De asbestvervuiling werd aangetroffen tussen de kloostertuin en de huurwoningen van Casade aan de Sweensstraat. Tot eind jaren '90 stond hier een boerderij, die toen is gesloopt. Op de plek van de boerderij en het boerenerf kwam verdacht materiaal naar boven. Het grondwerk is meteen stilgelegd en bij onderzoek bleek het inderdaad om asbest te gaan.

Er wordt nu eerst onderzocht hoe groot de verontreiniging is. Daarna wordt bepaald hoe de asbest het beste kan worden verwijderd.

Tweede plek

Ook in het zuidwestelijke deel van Westwaard is materiaal aangetroffen dat lijkt op asbest. Na de vondst is het terrein geïnspecteerd, maar daarbij werd niets gevonden. De opgeslagen grond is in het laboratorium onderzocht om vast te stellen of er asbest in zit. De uitslag wordt deze week verwacht.

