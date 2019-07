Auto belandt op zijn kant na eenzijdig ongeval op N261 Loon op Zand

Man aangehou­den op vakantie­park Kaatsheu­vel na oplich­tings­prak­tij­ken via Markt­plaats

19 juli KAATSHEUVEL - Een man is donderdag aangehouden door de politie op een vakantiepark in Kaatsheuvel. De man zou via Marktplaats verschillende mensen opgelicht hebben en zelfs een slachtoffer hebben geslagen.