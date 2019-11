Auto botst frontaal op boom in Kaatsheuvel, bestuurder blijft ongedeerd

VIDEO Drugsinval: Wat doen die potentie­pil­len in cadeaushop in Waalwijk?

15 november De politie heeft vrijdagmorgen een inval gedaan in een cadeaushop aan de Stationsstraat in Waalwijk. Daarbij is een groot aantal drugsgerelateerde spullen in beslag genomen, zoals een hydraulische pers, pillen en zakken met poeder.