Auto tegen boom door gladheid in Kaatsheuvel

Man (56) met coronavi­rus vierde carnaval in Loon op Zand, of hij in Tilburg is geweest is nog niet zeker

0:49 TILBURG - De 56-jarige man bij wie het nieuwe coronavirus is geconstateerd, vierde dit jaar carnaval in Loon op Zand. Hoeveel dagen is niet bekend. De 56-jarige kwam in ieder geval kijken bij de optocht.