Auto van de weg gereden in Loon op Zand

Brandweer keert vijver onderstebo­ven, ‘vermiste’ visser zit gewoon thuis

17 juni KAATSHEUVEL - Beten ze niet? Was het vissen zo belabberd dat hij alle beschubde bewoners van een Kaatsheuvelse vijver een acuut zuurstofgebrek toewenste? Feit is dat een visser zijn spullen achterliet en donderdag een zoekactie ontketende van heb ik me jou daar. Hij moest ‘even’ naar huis, bleek later.