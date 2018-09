Auto wil afslaan in Loon op Zand, achterliggers hebben het niet door en rijden achterop

Video + update Woning voorlopig onbewoon­baar na keuken­brand in Kaatsheu­vel, hond bij kennissen onderge­bracht

29 augustus KAATSHEUVEL - Bij een woningbrand aan de Loonsevaert in Kaatsheuvel zijn dinsdagnacht twee personen gewond geraakt. In de keuken was brand ontstaan. De oorzaak is nog onbekend.