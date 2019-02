Automobilist raakt van de weg en belandt halverwege talud op N261 bij Loon op Zand

UPDATE Crisis­dienst had geen plaats voor Kaatsheu­vel­se verdachte van moord op eigen moeder

1 februari TILBURG - De crisisdienst van de GGz Breburg had dinsdag geen plaats voor de opname van de 28-jarige man uit Kaatsheuvel die ervan wordt verdacht dat hij een dag later zijn 64-moeder heeft omgebracht. Dat bevestigt Ivo Vugts van zorginstelling Amarant, waar de verdachte onder behandeling was voor zijn psychiatrische problemen. Volgens zijn advocaat Peter Schouten zou de man dinsdag zelf om hulp hebben gevraagd bij Amarant, maar werd hij niet geholpen. Het Openbaar Ministerie laat vrijdag weten dat de verdachte twee weken lange vast blijft zitten.