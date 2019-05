Avonddriedaagse Kaatsheuvel: geen Potje met vet meer

Gewonde na paardrij­den bij stalling in Kaatsheu­vel

21:00 KAATSHEUVEL - Bij de paardencamping de Smulhoeve aan de Van Haestrechtstraat in Kaatsheuvel is vrijdagavond iemand gewond geraakt tijdens het paardrijden. De persoon is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.