‘Bekekt 't mer’ nieuw Kaatsheuvels dialectboek in woord en beeld

Makers van ‘Fanfari Bombari’ storten zich nu op Brabantse drugswe­reld

17:00 DEN BOSCH - De strijd tegen de ‘ondermijnende criminaliteit’ is ook voor de Brabantse kunstwereld een bron van inspiratie. In navolging van Het Zuidelijk Toneel komt de stichting POON in 2020 met een ‘muzikaal theaterspektakel’ over de Brabantse drugsindustrie.