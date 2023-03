Belastingaanslag Loon op Zand bezorgt inwoners schrik: ‘In termijnen betalen toch mogelijk’

Nederland niet toeganke­lijk genoeg voor mensen in rolstoel, Efteling en Beekse Bergen maken inhaalslag

Nederland loopt achter op toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking, laat vereniging de Zonnebloem weten. In Engeland en België zijn ze verder, daar kunnen mensen in een rolstoel vaak volledig zelfstandig op pad. Wel is er een inhaalslag gaande: zo presenteerde de Efteling deze week de plannen voor de nieuwe rolstoelvriendelijke attractie Danse Macabre.