Besprekingen nieuwe coalitie Loon op Zand deze week verder

Het informatieduo van GemeenteBelangen sprak vorige week informatief en oriënterend met alle vijf de raadspartijen. Naast hun eigen GB met Voor Loon, CDA, Pro3 en de VVD.

Mogelijkheden onderzoeken

,,We hebben gehoord waar per partij de wensen en prioriteiten liggen. We gaan nu verder de diepte in om te onderzoeken wat de reële mogelijkheden zijn", aldus wethouder Bruijniks.

Raadsbreed akkoord

Streven is volgens hem om te komen tot een raadsbreed akkoord. Als er tussen de fracties overeenstemming kan worden bereikt over de aanpak van het miljoenentekort zou dat enorm helpen. ,,Dat hoeft niet per se te betekenen dat alle partijen ook in de coalitie of het college gaan zitten.”

Wethouder direct beschikbaar

Gevraagd is ook aan iedere partij of ze een kandidaat-wethouder in de gelederen hebben. Die moet wel per direct beschikbaar zijn. ,,Bovendien moet het nieuwe bestuursteam goed met elkaar door een deur kunnen. We hebben een stabiel college nodig, gezien de moeilijke opgave de komende jaren", stelt Bruijniks.

Grote thema's bepalen