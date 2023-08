‘Uitzwaai­dag’ bij Willem II: ‘capitán’ Pol Llonch verlaat Tilburg na vijf jaar door de achterdeur

Het is deze dagen een drukte van belang bij de Willem II-uitgang. Kostas Lamprou is teruggekeerd naar Feyenoord, terwijl Lucas Woudenberg hard op weg is naar een buitenlands avontuur. Maar waar zij toch nog enigszins de hoofdingang van het Koning Willem II Stadion hebben gepakt, ging het vertrek van uitgerekend Pol Llonch stilletjes, via de achterdeur. Een bijzonder wrang einde van een pijnlijke transfersoap.