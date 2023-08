‘Oude’ rockers van The Indeps te zien en te horen op Vismarkt Heusden

HEUSDEN - De Heusdense rockgroep The Indeps treedt zondagmiddag 6 augustus op in Heusden-vesting. Het optreden op de Vismarkt in Heusden duurt van 15.00 tot 18.00 uur.