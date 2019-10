Bijeenkomst voor eerste ‘SamenLoop voor Hoop’ in gemeente Loon op Zand

update + VIDEO Uitslaande brand in woning Kaatsheu­vel; drie panden beschadigd

7 oktober KAATSHEUVEL - Er woedt maandagochtend een grote brand in een huis aan de Vogelenzang in Kaatsheuvel. Twee andere woningen zijn daarbij ook beschadigd geraakt. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle; het sein brand meester is gegeven.