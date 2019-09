Bobslee van de Efteling gereserveerd voor 90.000 euro op Marktplaats: ‘Ik viel van mijn stoel’

De opbrengst gaat volledig naar de stichting, een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor ernstig, mogelijk levensbedreigend zieke kinderen. 36 gezinnen kunnen van het verkoopbedrag in de villa verblijven. ,,Als het geld is overgemaakt, dan koop ik een fles Champagne ‘Person’ voor de directeur van de Efteling”, zegt Persoon tegen deze site.

Sluiting bobbaan

,,Met de verkoop nemen we op symbolische wijze afscheid van de attractie”, zegt een woordvoerster van de Efteling tegen deze site. ,,Het is een bijzondere attractie voor ons, maar ook voor onze gasten. Heel veel mensen hebben hier mooie herinneringen gemaakt. Die herinneringen willen we graag in stand houden. Zo’n bobslee is echt uniek. Het is een Efteling-icoon.”