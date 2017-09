Boswachters doen live-verslag uit Brabantse natuurgebieden

Gemeente betaalt meer aan exploitatie Klavier in Kaatsheuvel

18 september KAATSHEUVEL - Bijzonder Bruisend is ook komende vijf jaar exploitant van Het Klavier in Kaatsheuvel. Maar de gemeente Loon op Zand moet wel geld bijleggen, want het dagelijks gebruik en onderhoud kost veel meer dan was voorzien. In een extra vergadering donderdagavond bespreekt de gemeenteraad het collegevoorstel.