Bouw fietstunnel: week geen verkeer over Europalaan in Kaatsheuvel mogelijk

video Buren geschokt na familiedra­ma Kaatsheu­vel: ‘Had ik dan toch naar buiten moeten kijken?’

30 januari KAATSHEUVEL - De geweldadige dood van een 64-jarige vrouw in de Jan de Rooijstraat in Kaatsheuvel heeft voor schok en ongeloof gezorgd bij buren in de straat, die het slachtoffer als ‘een lieve vrouw’ bestempelen. Omwonenden hoorden 's nachts wel geroep op straat, maar ondernamen geen actie. ‘We horen hier zo vaak herrie of geschreeuw op straat.’