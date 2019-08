Braderie en pasar malam in het centrum van Kaatsheuvel

Aquan­ura-vij­ver Efteling wordt leegge­pompt, blauwalg de boosdoener

11 augustus KAATSHEUVEL - De ontwikkeling van blauwalg is de reden dat Efteling-show Aquanura inmiddels een week stilligt. Daarom wordt het water weggepompt naar een sloot aan de Bernsehoef in Kaatsheuvel. Vanuit die sloot komt dat water terecht in het Dongens kanaal.