Brand bij tankstation in Kaatsheuvel blijkt een foutje van het beveiligingssysteem te zijn

Een voorbijganger had melding gemaakt van de brand omdat de shop van het tankstation vol rook hing. De politie ging op de melding af, maar hield afstand tot de brandweer aanwezig was.



Die stelde al snel vast dat er geen sprake was van een brand. De rook die de melder had gezien was een mistgordijn, dat onderdeel is van het beveiligingssysteem van de winkel Door een foutje in het alarm was dit mistgordijn ingeschakeld.