Brand in achtertuin Kaatsheuvel: vlammen tot boven de schutting

Video Scooter botst frontaal op fietser, fietser zwaarge­wond

7 juli LOON OP ZAND - Een scooterrijder is zaterdagmiddag frontaal ingereden op een fietser in Loon op Zand. De 17-jarige fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder bleek drugs gebruikt te hebben.