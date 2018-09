Brand in seniorenwoning in Loon op Zand

EMTÉ-klan­ten uit Loon op Zand met gratis taxi naar Coo­p-supermarkt in Helvoirt

14 september LOON OP ZAND - De ombouw van EMTÉ-supermarkten naar Jumbo of Coop is in volle gang. Omdat hun vertrouwde winkel twee weken sluit, brengen busjes klanten naar het dichtstbijzijnde filiaal. Zoals van Loon op Zand naar Helvoirt.