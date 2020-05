Brand Kaatsheuvel volgens lichtgewonde bewoner aangestoken: ‘Ik keek hem recht in de ogen’

Efteling streeft ernaar om op 20 mei haar deuren weer te openen

8 mei KAATSHEUVEL - De Efteling streeft ernaar om op 20 mei haar deuren weer te openen voor bezoekers. Het park opent op aangepaste wijze en voor een maximaal aantal gasten per dag. Dit aantal is maximaal een derde van de normale capaciteit van de Efteling. Het attractiepark laat weten dat in principe alleen families en huishoudens welkom zijn. Groepen moeten nog even wachten.