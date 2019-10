Buren spannen rechtszaak aan: ‘Opbrengst huis 10.000 euro minder door parkeerterrein ‘t Maoske De Moer’

Het echtpaar Van Tilborgh-Kemmeren in De Moer zegt dat het een woning aan De Hooivork voor 10.000 euro minder heeft moeten verkopen omdat de gemeente Loon op Zand niet wil optreden tegen het parkeerterrein van horecabedrijf 't Maoske aan de Middelstraat. Het conflict hierover met de gemeente is inmiddels hoog opgelopen en werd deze week op tafel gelegd bij de Raad van State in Den Haag.