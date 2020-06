Burgemeester Kaatsheuvel steunt ‘actievoerders’ Crispijnstraat

,,We zamelen zelf geld in, hopen op een bijdrage van de gemeente en gaan verzoeken indienen bij fondsen en bij de Rabobank”, vertelt Linda Broeks, een van de initiatiefneemsters en moeder van twee kinderen. ,,Er ligt in het midden van onze straat een slecht onderhouden brede grasstrook waar plaats is om te spelen. De kinderen hebben een wensenlijstje gemaakt en daar gaan we mee aan de slag. Maar eerst hebben we toestemming van de gemeente nodig. Dat de burgemeester ons plan steunt en hier aanwezig is, zien we als een aanmoediging om door te gaan.”