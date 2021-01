Burgemeester sluit migrantenhotel in Kaatsheuvel met spoed

Weer streep door voetpad Klooster­straat, dus moet het opnieuw op de agenda volgens Pro3

14 januari Loon op Zand - Peter Flohr van Pro3 is boos. Na ruim vijftien jaar ligt er nog steeds geen voetpad langs de Kloosterstraat in Loon op Zand. Hoewel de wethouder van de gemeenteraad vlak voor de zomer opnieuw moest kijken naar de aankoop voor de benodigde grond, is het voetpad verder weg dan ooit. En dus moeten voetgangers kiezen tussen door de modder baggeren of zich op een weg wagen waar auto’s harder rijden dan toegestaan.