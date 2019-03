Carnaval in Turfstekerslaand los met lange Kènderoptocht door centrum Kaatsheuvel

audio Feestlied 750 jaar: ‘Het gaat al eeuwen goed in Loon op Zand’

28 februari LOON OP ZAND - Bij een jubileumjaar hoort ook een feestlied en dat is er nu: ‘Het gaat al eeuwen goed in Loon op Zand’ is de titel van het nummer. Geschreven en gezongen door Marja van Trier, gespeeld door Peter Claessens.