Carnavalsvierder ligt laveloos op de grond, wordt wakker en slaat beveiliger in gezicht in Kaatsheuvel

Vrouw ligt ruim een uur met beenbreuk in Loonse en Drunense Duinen

11 februari KAATSHEUVEL - In de Loonse en Drunen Duinen in Kaatsheuvel is zondagmiddag een vrouw gewond geraakt. Ze was samen met haar man en zoon aan het wandelen toen het mis ging. De vrouw viel over een boomstam en liep hierdoor een beenbreuk op.