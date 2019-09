CDA-wethouder in Loon op Zand treedt af, ook coalitie valt

Dorpsfeest De Moer: Gezeur over 'leste mem' moet maar eens afgelopen zijn

1 september DE MOER - De Moer gaat even terug in de tijd. Op het weiland in de Zijstraat waar vroeger de kermis gehouden werd, is het deze zondag wederom de locatie voor het Dorpsfeest, ter gelegenheid van 750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand.