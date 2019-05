Celstraf voor Kaatsheuvelse leraar die seks had met 15-jarige leerling

UPDATEDEN BOSCH/KAATSHEUVEL - Een 29-jarige man uit Kaatsheuvel die seks had met een 15-jarige leerling is daarvoor maandag tot een gevangenisstraf van tien maanden veroordeeld, waarvan acht voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie had 12 maanden (waarvan zes voorwaardelijk) geëist. De Kaatsheuvelnaar was docent economie en kreeg in maart vorig jaar een relatie met het meisje. Hij had in een periode van bijna 4 maanden verschillende keren seksueel contact met haar. Dat was met instemming van het meisje, maar vanwege haar leeftijd is dat toch strafbaar.

De rechtbank in Den Bosch neemt de man in het bijzonder kwalijk dat hij niet alleen de leraar, maar ook vertrouwenspersoon was van het meisje. Ze hadden intensief contact via Whatsapp. De man was daardoor op de hoogte van haar persoonlijke problemen en emotionele kwetsbaarheid en had het meisje tegen zichzelf in bescherming moeten nemen, stelt de rechter.

Ook plaatste de man, wiens relatie in die periode net op de klippen was gelopen, een app op de telefoon van het meisje, zodat ze door haar ouders niet te traceren was, en heeft hij bij haar aangedrongen op het stilhouden van de relatie.

De man is inmiddels ontslagen en komt hoogstwaarschijnlijk nooit meer aan de bak als leraar. Het is niet bekend op welke school dit zich heeft afgespeeld. De Kaatsheuvelnaar, die tijdens de zitting spijt heeft betuigd, moet ook een schadevergoeding van 1500 euro betalen aan (de ouders van) het meisje.