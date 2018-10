Condor viert gouden jubileum; Kaatsheuvel kan volleyballen wel waarderen

Kees Vloemans zag voetballen niet zitten, had geen zin blauwe schenen op te lopen. Toch wilde hij graag een teamsport beoefenen, zonder fysiek contact met de tegenstander. Volleybal, op de middelbare school mee in aanraking gekomen, leek hem wel wat. ,,Op die school waren meer jongens die daar zin in hadden. In het begin volleybalden we bij Frans Tolboom in een grote achtertuin. Twee palen, een waslijn ertussen." Daar lag de kiem van VC Condor; de volleybalvereniging in Kaatsheuvel bestaat 50 jaar.